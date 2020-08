NBA Playoff 2020, Toronto Raptors-Boston Celtics in tv: data, canale e orario gara-1 (Di domenica 30 agosto 2020) Toronto Raptors-Boston Celtics, gara-1 valida per il secondo turno dei Playoff NBA 2020. Si aprono le semifinali di questa postseason. Entrambe le squadre sono reduci da due sweep al primo turno, nemmeno troppo sorprendenti, ai danni di Nets e Sixers. Da una parte abbiamo i campioni in carica, pronti a difendere con le unghie e con i denti il loro finora unico titolo NBA, mentre dall’altra troviamo una squadra giovane e con la voglia arrivare fino in fondo. Si prospetta una serie lunga e combattuta: la vincente sfiderà la vincente tra Milwaukee e Miami alle Eastern Conference Finals. Appuntamento a partire dalle ore 19:00 di domenica 30 agosto, in tv su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface

ULTIM'ORA I PLAYOFF RIPRENDONO DOMANI SERA DOPO 3 GIORNI DI STOP. LO ANNUNCIANO NBA E NBPA IN UN COMUNICATO CONGIUNTO #SkyNBA #NBA - Davide : Guardando a come l'NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - rtl1025 : ?? La protesta per il ferimento di James #Blake da parte della polizia in #Wisconsin ha raggiunto l'#NBA.

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Si riparte da Bucks-Magic, la partita della protesta. Ecco il calendario del weekend La Gazzetta dello Sport Nba, Lakers e Bucks chiudono i conti e Houston va sul 3-2

Tornano i playoff dopo il boicottaggio

