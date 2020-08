Napoli, Tutino verso il prestito con diritto di riscatto alla Salernitana (Di domenica 30 agosto 2020) Gennaro Tutino sta per lasciare il Napoli. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, infatti, è in via di completamento il passaggio in prestito alla Salernitana. Queste le parole del portale: “L’addio di Gennaro Tutino, attaccante classe ’96 il cui cartellino è di proprietà del Napoli. Tutino è in procinto di lasciare il ritiro della società azzurra una volta per tutte, e cambiare casacca. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, infatti, è ormai in fase di completamento il suo passaggio alla vicina Salernitana, che dovrebbe acquistarlo con la formula del prestito con diritto di ... Leggi su ilnapolista

napolista : Napoli, Tutino verso il prestito con diritto di riscatto alla Salernitana Lo scrive - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli TMW – Tutino alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto: TMW – Tutino a… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #LBDV - #LIVE da #CasteldiSangro: Ancora prove di 4231 da parte del tecnico Gennaro #Gattuso: 1) #Lozano #Tutino Polita… - Insignesta : RT @BombeDiVlad: ?? #LBDV - #LIVE da #CasteldiSangro: Ancora prove di 4231 da parte del tecnico Gennaro #Gattuso: 1) #Lozano #Tutino Polita… - napoli_tifo : @Torrenapoli1 Tutino non lo voleva il Sassuolo come contropartita per Boga? -