MTV Video Music Awards 2020, dove vederli in streaming e diretta tv (Di domenica 30 agosto 2020) Con Lady Gaga e Ariana Grande regine di nomination, gli MTV Video Music Awards 2020 si apprestano a riprendere (si spera) la stagione delle cerimonie di premiazione “tradizionali”. Presentato da Keke Palmer, lo show della 37°edizione di quelli che sono l'alternativa più importante ai Grammy, è fissato a domenica 30 agosto al Barclays Center di New York, primo evento live dopo il lockdown. Durante l'evento si alterneranno dunque i momenti di premiazione a quelli con le performance live, tra cui The Black Eyed Peas, le stesse Lady Gaga e Ariana Grande, Miley Cyrus, The Weeknd, DaBaby, Roddy Ricch, Maluma, CNCO, BTSe tanti altri (che abbiamo segnato qui), direttamente sul palco degli MTV VMas o da altre location a New York. Oltre alle categorie di premi ... Leggi su gqitalia

