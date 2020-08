Inter-Sassuolo in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A femminile 2020/2021 (Di domenica 30 agosto 2020) La seconda giornata della Serie A femminile 2020/2021 proporrà lo scontro fra Inter e Sassuolo, due compagini motivate a far bene e mostrare il proprio valore. La sfida andrà in scena a partire dalle ore 17.45, con diretta streaming fruibile su TimVision, seppur non vi sia alcuna copertura televisiva. Sportface.it garantirà aggiornamenti in merito all’andamento del match. Leggi su sportface

