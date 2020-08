F1: Hamilton domina in Belgio. Ennesimo disastro Ferrari (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - Lewis Hamilton domina il Gran Premio del Belgio, settimo appuntamento del calendario 2020, vincendo la sua 89esima gara in carriera. "Una gara perfetta", ha commentato a caldo il pilota inglese della Mercedes che ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e alla Red Bull di Max Verstappen. Seguono, tutti a punti, Ricciardo, Ocon, Albon, Norris, Gasly, Stroll e Perez. Altro Gran Premio disastroso per le Ferrari che chiudono lontanissime dalle prime posizioni: Sebastian Vettel, 13mo, e Charles Leclerc, 14mo, si sono anche toccati leggermente durante la corsa sul circuito di Spa Francorchamps. Hamilton si trova ora a soli due successi da Michael Schumacher nella classifica assoluta dei Gran Premi vinti in Formula 1. Leggi su agi

