Cremona | rissa in strada a Ostiano | un uomo accoltellato

Milano, 30 ago. (Adnkronos) - Lite, la scorsa notte poco dopo l'1, in via Marsala a Ostiano, comune in provincia di Cremona. Durante la colluttazione, i cui motivi sono al vaglio dei carabinieri, è spuntato un coltello. Il ferito è S.G., 53 anni, che ha riportato "ferite superficiali" ad un braccio. L'uomo è stato trasportato, riferisce l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza, all'ospedale cittadino per le cure.

Una persona è uscita da casa in barella, un uomo aveva la testa fasciata, un altro era una maschera di sangue. I carabinieri hanno sequestrato dei bastoni e una roncola con cui una decina di persone, ...

Scomparsa Sabrina, Pasini resta in carcere: "Voleva far esplodere la casa e cancellare le prove""

Sabrina Beccalli scomparsa, Pasini deve restare in carcere: "Lucido e spregiudicato nell'ucciderla" Secondo il giudice Giulia Masci, Alessandro Pasini avrebbe agito con "lucidità e spregiudicatezza ne ...

