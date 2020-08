Calciomercato Lazio, pronto il rinnovo per Luiz Felipe (Di domenica 30 agosto 2020) Annullata l'amichevole della Lazio prevista per questo pomeriggio contro i dilettanti dei Fiori Barp Mas. Da quasi 24 ore continua a piovere incessantemente su Auronzo di Cadore. Un preallarme ... Leggi su gazzetta

SkySport : Lazio, Immobile a colloquio con Lotito e Tare: sarà rinnovo fino al 2025 - Gazzetta_it : #Fares, l'Inter attende la #Lazio. Occhi sulla quarta punta, e #Lautaro... - Glongari : #Lazio il passaggio successivo sarà quello di cercare la chiusura dell’operazione con la #Spal per #Fares risponden… - CampoFattore : #Calciomercato #Milan: chiuso il caso #Ibrahimovic. Domani firma, visite e primo allenamento per lo svedese.… - HLaziale : RT @tommandrea: La #Lazio è in trattativa per il difensore coreano Kim #MinJae, attualmente in forza al #BeijingGuoan. Il prezzo del cart… -