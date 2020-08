Alto Adige in ginocchio, esondazioni e frane (Di domenica 30 agosto 2020) Il maltempo imperversa: fiumi in piena e danni. Chiusa l'Autobrennero e la ferrovia del Brennero. Per tutto il Centro-nord una domenica da dimenticare Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : Maltempo, Adige e Isarco esondati: chiusa Autobrennero tra San Michele e Bolzano #autobrennero… - SkyTG24 : Maltempo Alto Adige: esonda l'Isarco, chiuso tratto dell'autostrada del Brennero - Agenzia_Italia : Esondano l'Adige e l'Isarco, chiuse ferroviaria e autostrada del Brennero - versus5823 : RT @Matedelu: Maltempo Alto Adige: esonda Isarco, chiuso tratto autostrada Brennero - Basarab_ : @_Bixbite Le tette più sottovalutate dell'Alto Adige. -