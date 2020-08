Ufficiale: Leeds, arriva Koch. Firmato un quadriennale (Di sabato 29 agosto 2020) Robin Koch lascia la Bundesliga e vola in Premier League. Il 24enne del Friburgo ha Firmato un quadriennale con il Leeds di Bielsa, neo promossa in Premier. Questa la nota del club: “Il Leeds United è lieto di annunciare la firma di Robin Koch dall’SC Friburgo, squadra della Bundesliga. Il 24enne ha Firmato un contratto quadriennale a Elland Road, fino all’estate del 2024. #LUFC are pleased to announce the signing of Robin Koch from Bundesliga side SC Freiburg — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020 Foto: sito Ufficiale Leeds L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Dalla Germania all'Inghilterra, dalla Bundesliga alla Premier League. Robin Koch (24) è un nuovo calciatore del Leeds United. Ad annunciarlo è il club dell'italiano Andrea Radrizzani tramite il propri ...

