Simona Ventura si rivolge a tutti i genitori per i test sierologici ai figli (Di sabato 29 agosto 2020) Anche Simona Ventura dice la sua sui test sierologici ai figli, ai ragazzi prima del rientro a scuola. Lei non ha dubbi che i suoi figli faranno il test prima di tornare in classe ma chiede a tutti i genitori di fare lo stesso e ovviamente anche ai docenti. Per Simona Ventura non c’è dubbio che il test sierologico dovrebbe essere obbligatorio per gli insegnanti ma purtroppo non è così e sembra che molti si rifiutino di farlo. La conduttrice esorta i docenti a farlo e i genitori ad essere attenti perché è necessario che non torni il lockdown. Attraverso l’Adnkronos la Ventura porta il suo contributo dopo ... Leggi su ultimenotizieflash

