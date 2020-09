Neuralink, l'impianto cerebrale di Musk nei maiali. "Come Fitbit ma con i fili" (Di sabato 29 agosto 2020) I risultati della sperimentazione sugli animali presentati dal miliardario. La startup che studia le connessioni tra cervello e computer conta di avviare quanto prima i test anche su cavie umane Leggi su repubblica

