Milan, Ibra rinucia alla maglia numero 9 (maledetta) e sceglie la 11 (Di sabato 29 agosto 2020) “Puoi essere grande, grosso e considerato un duro da tutti, puoi avere segnato oltre 500 gol in carriera vincendo ovunque, ma se c’è di mezzo una maledizione, ci pensi due volte prima di affrontarla. Evidentemente, Zlatan Ibrahimovic si è reso conto che non è proprio il caso di rischiare e, per la ripartenza con il Milan, ha abbandonato il 21 per scegliere l’11, lasciando ancora senza padrone lafamigerata 9, che rimane chiusa con doppio giro di chiave negli armadietti di Milanello”. Lo scrive Il Giornale. Che ricorda come la maledizione del 9 abbia colpito tutti, negli ultimi anni. Pato, Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva, Higuain e Piatek. Tutti vittime che, dall’addio di Pippo Inzaghi, continua il quotidiano, hanno indossato questo ... Leggi su ilnapolista

