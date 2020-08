Lazio, Immobile: “Non faremo da comparsa in Champions” (Di sabato 29 agosto 2020) Dal ritiro di Auronzo, l’attaccante Ciro Immobile commenta così la prossima partecipazione della Lazio alla Champions League, ai microfoni di Lazio Style: “La Champions? Mi affaccio con tanto entusiasmo, non tutti l’hanno vissuta, la conosco e so che tensione c’è nel preparare le gare. Le tre competizioni saranno impegnative, ma abbiamo entusiasmo e non vogliamo fare da comparsa ma divertirci”. Foto: Twitter Lazio L'articolo Lazio, Immobile: “Non faremo da comparsa in Champions” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

