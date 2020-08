Juventus, non sei sola per Suarez: un’altra pretendente si fa avanti (Di sabato 29 agosto 2020) Non è solo Leo Messi ad animare il mercato internazionale. C'è un altro giocatore in uscita dal Barcellona particolarmente corteggiato e ambito: si tratta di Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano lascerà i catalani e, nel frattempo, si sta guardando intorno per trovare una squadra blasonata e ambiziosa da cui ripartire.caption id="attachment 982915" align="alignnone" width="1024" Suarez (getty images)/captionOPZIONISecondo quanto riportato da AS, sarebbero in corsa due club per il Pistolero. La Juventus ci prova: i bianconeri vorrebbero rimpiazzare Gonzalo Higuain con un'altra punta di altissimo livello. Suarez affiancherebbe Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala in un tridente da sogno. Tuttavia in lizza c'è anche l'Atletico Madrid. I Colchoneros fanno sul serio, ma prima dovranno cedere Diego ... Leggi su itasportpress

tuttosport : #Juventus, #Messi non è una possibilità ?? - romeoagresti : La #Juventus NON è interessata a #Vidal // Juventus are NOT interested in signing Vidal ?????@GoalItalia @goal - ZZiliani : La domanda è: dopo aver comprato Ronaldo per vincere la Champions e non averla vinta, possono i tifosi della Juvent… - simo07pado : RT @MomoSaidMomo: E facciamolo andare in tendenza anche noi! #Messi_J10 #Messi_J10 Che non si sa mai ?? #Juventus #Messi #Barcellona https… - Fprime86 : RT @La_Bianconera: Rendete onore allo sguardo torvo e fiero del #CapitanoAlato Carlo #Bigatto, di cui commemoriamo la nascita. Possano ispi… -