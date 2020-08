Ipotesi controlli per chi arriva dalla Francia. Contagi stabili: oggi 1.444 con quasi 100mila tamponi. Una vittima (Di sabato 29 agosto 2020) Sono in corso trattative con il Paese europeo che ha più Contagi, Parigi non esclude nuovi lockdown,, per eseguire tamponi in entrata e in uscita. Un accordo che potrebbe essere allargato anche alla ... Leggi su tg.la7

Sono in corso trattative con il Paese europeo che ha più contagi (Parigi non esclude nuovi lockdown), per eseguire tamponi in entrata e in uscita. Un accordo che potrebbe essere allargato anche alla S ...

Sardegna: ipotesi navi e aerei per il rientro dei contagiati

Decine di turisti, risultati positivi al coronavirus mentre erano in vacanza, e ora bloccati. Da giorni la Sardegna, che nel giro di un'estate si è trasformata da regione Covid-free a focolaio d'Itali ...

Decine di turisti, risultati positivi al coronavirus mentre erano in vacanza, e ora bloccati. Da giorni la Sardegna, che nel giro di un'estate si è trasformata da regione Covid-free a focolaio d'Itali ...