Filippi: “Palermo un sogno che si avvera, questa piazza non merita la C” (Di sabato 29 agosto 2020) Il Palermo di Roberto Boscaglia si proietta alla prossima stagione.I rosanero saranno protagonisti di un girone C di Serie C che si preannuncia a dir poco bollente, tante avversarie ostiche in particolar modo il Bari che ha costruito una rosa importante. Intanto dal ritiro di Petralia Sottana arrivano le dichiarazioni di Giacomo Filippi, vice di Boscaglia, che ha parlato così ai canali ufficiali del club di Viale del Fante."Da siciliano essere al Palermo è un desiderio che si avvera. Fin da bambino ho sempre tifato per il Palermo, essendo nato e cresciuto in provincia. Oggi ho una responsabilità importante, ma anche una passione che va ad essere determinante per il raggiungimento degli obiettivi. Collaboro con Boscaglia da oltre dieci anni, prima come giocatore e adesso come allenatore. Ognuno di noi ha tanti pregi ed alcuni ... Leggi su mediagol

