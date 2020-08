Ex guerriglieri di Daesh sui barconi: così torna l'allarme terrorismo (Di sabato 29 agosto 2020) Alberto Giorgi Le autorità tunisine pensano che tra i migranti sbarcati in Sicilia ci siano anche ex combattenti dello Stato Islamico. La senatrice di FdI Santanché sferza il Viminale: "Intervenga" Ex combattenti del sedicente Stato Islamico potrebbero essere arrivati in Italia, su uno dei tanti barconi che in queste settimane hanno attraccato sulle coste della Sicilia. A lanciare l’allarme ci hanno pensato, seppur in maniere informale, le autorità della Tunisia, che insieme alla Libia rappresenta il Paese punto di partenza delle migliaia di migranti che ogni giorno salpano verso la Trinacria. A riportare la notizia è stato Avvenire: il quotidiano cattolico, infatti, racconta come negli ultimi giorni alcuni immigrati tunisini, appena arrivati in Italia siano riusciti a scappare, sfuggendo ai controlli delle ... Leggi su ilgiornale

Tra sbarchi su sbarchi quotidiani, centri di accoglienza al collasso e decine di migranti positivi al coronavirus, la Sicilia è in ginocchio. Per l’isola è (stata) un’estate durissima, che ha visto i ...

