“A Sutri multa a chi indossa la mascherina senza necessità”. L’attacco di Sgarbi ai catastrofisti del virus (Di sabato 29 agosto 2020) Sutri, 29 ago – Multe a chi indossa le mascherine senza che ve ne sia reale necessità. Succede a Sutri, dove è sindaco Vittorio Sgarbi, che poco fa ha sferrato il suo ennesimo attacco ai catastrofisti del coronavirus con un’ordinanza sindacale destinata a fare clamore: «In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – si legge nell’ordinanza – è proibito l’uso della mascherina nella Città di Sutri all’aperto per evidenti ragioni di salute e al chiuso, salvo che in caso di assembramento, dalle ore 18.00 alle 6.00 del mattino, come specificamente indicato dal Dpcm del 16 agosto 2020 che tutela dal rischio discoteche e non dalla ... Leggi su ilprimatonazionale

