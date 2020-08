Ultime Notizie Roma del 28-08-2020 ore 11:10 (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma Daily News radio giornale La sfida di Ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono repubblicana la sfida di Trump La scelta è tra sogno americano e il socialismo ultima serata per la convention a Trump promette milioni di posti di lavoro e denuncia biden come pericoloso socialista ma il la sicurezza nelle città è diventato il tema centrale della campagna elettorale emerge la stella di Ivanka Per lei è un incoronazione ad erede Stati Uniti la fede cambia strategia occupazione viene prima dell’inflazione la fede manterrà i tassi bassi anche se l’inflazione dovesse superare il 2% l’ha detto il numero uno della Fed Jerome Powell a Jackson Hole scontro sui giacimenti nel Mediterraneo la Grecia da di sanzioni contro la Turchia necessaria Berlino riunione dei ministri degli esteri ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.367 nelle ultime 24 ore #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi in Italia: 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Gimbe: nuovi casi quasi raddoppiati (+92,4%) in soli sette giorni… - AntoCiccarello1 : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Rizzo contro il ministro Provenzano: “L’alta velocità in Sicilia non è prevista”) è stato pubblicato… - Ariete030458 : Ancora vogliamo parlare di questa SQUOLA di merda???La rivolta degli insegnanti: lasceremo vuote le cattedre - La St… -