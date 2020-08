Ucraina pronta ad accogliere bielorussi in fuga da repressione (Di venerdì 28 agosto 2020) L'Ucraina è pronta ad accogliere i bielorussi in fuga dalla repressione nel loro Paese, con il quale Kiev ha congelato i contatti in seguito alla crisi politica legata alla contestata rielezione del presidente Alexander Lukashenko. Lo ha annunciato il capo della diplomazia Ucraina, Dmytro Kuleba. "I cittadini bielorussi che tentano di entrare in Ucraina per fuggire dalla crisi beneficeranno di un regime preferenziale", ha detto ai giornalisti il ministro degli Esteri ucraino. Le guardie di frontiera "esamineranno le loro richieste e rilasceranno i permessi di ingresso", ha aggiunto.Alcuni bielorussi, soprattutto quelli che lavorano nei settori dell'internet e della tecnologia, sono già arrivati in ... Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina pronta Ucraina pronta ad accogliere bielorussi in fuga da repressione Yahoo Notizie Il mondo questa settimana

Nel discorso di commemorazione della battaglia di Manzicerta (1071) il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che “la Turchia è pronta a prendersi ciò che le spetta di diritto nel Mediterr ...

"Da verificare la condizione dei giocatori"

Si torna finalmente a respirare aria di Nazionale, con Petkovic che ha diramato le convocazioni per le sfide di Nations League contro Germania e Ucraina in programma a settembre. "Siamo molto felici d ...

Nel discorso di commemorazione della battaglia di Manzicerta (1071) il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che “la Turchia è pronta a prendersi ciò che le spetta di diritto nel Mediterr ...Si torna finalmente a respirare aria di Nazionale, con Petkovic che ha diramato le convocazioni per le sfide di Nations League contro Germania e Ucraina in programma a settembre. "Siamo molto felici d ...