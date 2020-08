Roncola, muore per malore in casa Vegliato per ore dalla moglie disabile (Di venerdì 28 agosto 2020) Piero Grossi, 60 anni, trovato senza vita nella sua abitazione in contrada Roncola Bassa. La moglie non ha potuto aiutarlo: la sua flebile voce avvertita dai vicini. Sabato alle 10 i funerali. Leggi su ecodibergamo

E’ andato fuori strada con l’Ape, poi ha cercato di farsi largo tra i rovi con la roncola. L’hanno trovato poco fa intorno alle 13 ai lati della strada per Montegrazie: è stato uno dei figli a dare l’ ...

Berbenno, malore in strada Muore uomo di 72 anni

Ognuno fa da sè, è caos tamponi. Presa d’assalto l’Asst Bergamo Est Fino a venerdì era l’unica impegnata sul campo: 300 gli esami effettuati, ma con pesanti disagi. L’Asst Bergamo Est. L’Asst Bergamo ...

