Referendum, dure le parole di Renzi: “Tutto questo è inutile” (Di venerdì 28 agosto 2020) Sul Referendum in relazione al taglio dei parlamentari si è espresso anche Matteo Renzi: duro attacco al Governo Ormai, nel corso delle giornate, si stanno succedendo le varie dichiarazioni dei leader dei vari partiti di Governo. L’attuale esecutivo di Giuseppe Conte, il secondo per la precisione, è composto da ben quattro partiti: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali. Oggi, a prendere a parola sul Referendum del 20 e 21 settembre, in relazione al tagli dei parlamentari, si è espresso il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Quest’ultimo, ormai neanche tanto a sorpresa, ha preso nuovamente le distanze da questo evento politico. L’ex presidente del Consiglio italiano lo ha dichiarato inutile: “Puoi tagliare ... Leggi su bloglive

