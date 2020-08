Portuense, incendio in una scuola: da accertare le cause (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – incendio nella notte in una scuola in via Marco Tullio Zanzucchi, nel quartiere Portuense a Roma. Alle 3.20 circa i Vigili del fuoco e la Polizia del commissariato San Paolo sono intervenuti nell’istituto dove le fiamme erano divampate al primo piano. Al termine dell’intervento, due classi sono state dichiarate inagibili. Da accertare le cause dell’accaduto. Indagini in corso. Nessun ferito. Leggi su romadailynews

79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: [AGG] ??CHIUSURA da Via Pozzo Pantaleo a Via Pacinotti ??Incendio di vegetazione incolta sul lato destro di Via Portuense>… - LuceverdeRoma : [AGG] ??CHIUSURA da Via Pozzo Pantaleo a Via Pacinotti ??Incendio di vegetazione incolta sul lato destro di Via Portu… - CorriereCitta : Fiumicino, incendio lungo Via Portuense: Protezione Civile e Vigili del Fuoco sul posto (FOTO) - LuceverdeRoma : ??#Roma #incendio - Via Portuense code altezza Via Bartolomeo Cristofari #luceverde #Lazio - lostinbabylon : @fcantagallo Sto giù a Portuense e mi sono appena svegliata per una puzza di bruciato infernale, possibile che l'od… -

Ultime Notizie dalla rete : Portuense incendio Portuense, incendio in una scuola: da accertare le cause RomaDailyNews Fiumicino, incendio lungo Via Portuense: Protezione Civile e Vigili del Fuoco sul posto (FOTO)

Un incendio è in corso in questi minuti lungo la Via Portuense, zona Fiumicino, all’altezza di Via delle Arti. A bruciare sono vegetazione e sterpaglie. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco unit ...

Fiumicino, incendio lungo Via Portuense: Protezione Civile e Vigili del Fuoco sul posto,

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco unitamente ai moduli della Protezione Civile Giannino Caria Paracadutisti. Al momento non si registrano particolari disagi alla circolazione ...

Un incendio è in corso in questi minuti lungo la Via Portuense, zona Fiumicino, all’altezza di Via delle Arti. A bruciare sono vegetazione e sterpaglie. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco unit ...Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco unitamente ai moduli della Protezione Civile Giannino Caria Paracadutisti. Al momento non si registrano particolari disagi alla circolazione ...