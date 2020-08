Nel secondo trimestre fatturato servizi -21% (Di venerdì 28 agosto 2020) Nel secondo trimestre 2020 l’indice del fatturato dei servizi diminuisce del 21% rispetto al trimestre precedente. Il calo su base annua è del 26,2%. secondo i dati Istat il calo è maggiore per i settori più direttamente colpiti dall’emergenza sanitaria: alloggio e ristorazione, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, trasporto e magazzinaggio e attività professionali, scientifiche e tecniche. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

