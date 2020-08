Napoli, Insigne: «Osimhen ci darà una mano. Italia? Contento della chiamata» (Di venerdì 28 agosto 2020) Lorenzo Insigne ha fatto il punto della situazione in casa Napoli: le dichiarazioni del capitano azzurro Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato al termine del triangolare organizzato durante il ritiro di Castel di Sangro. PRESTAZIONE – «Era un’amichevole ma ci tenevamo a far bene e ci siamo riusciti. Siamo ancora in fase di preparazione, ci sono ragazzi come Osimhen e Rrahmani che si devono ancora ambientare, ma ci sicuramente ci daranno una grossa mano nella prossima stagione». MODULO – «4-2-3-1? Sicuramente è un’opportunità, un’opzione in più, poi spetta al mister scegliere il modulo e chi scenderà in campo, noi giocatori dobbiamo farci trovar pronto in qualsiasi ... Leggi su calcionews24

sscnapoli : ? 48’ | GOL! @insigne sigla l’ultimo gol del match ? Napoli - L’Aquila 11-0 ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ? 20’ | GOL! Cross perfetto di @Lor_Insigne e colpo di testa di @GhoulamFaouzi che schiaccia in rete ?? ? Napoli -… - sscnapoli : ? 21’ | GOL! Tocco morbido di @Lor_Insigne a superare Domingo ?? ? Napoli - L’Aquila 7-0 ?? #ForzaNapoliSempre - alessio_gaudino : @VinciTorni @perchetendenza @DiMarzio Oramai fanno 100 nomi al giorno. Il Napoli sta con 24 esterni. Sta younes ins… - Spazio_Napoli : -