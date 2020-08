Mutant Year Zero: Road to Eden diventa un film in CGI tra papere e cinghiali mutanti nel primo trailer (Di venerdì 28 agosto 2020) Se anche voi avete apprezzato l'RPG a turni di Funcom Mutant Year Zero: Road to Eden, allora sarete felici di sapere che l'opera ha ricevuto un film in CGI ad esso dedicato, ed è già disponibile un primo trailer."Le vicende si svolgono in un futuro post-apocalittico in cui i sopravvissuti trovano una parvenza di normalità nell'Arca. Seguiamo le avventure di un gruppo di disadattati ed antropomorfi Mutanti alla ricerca dell'ingegnere dell'Arca, al momento scomparso nel nulla.HaZ films (una delle società coinvolte nel progetto) ha dichiarato il suo alto interesse al film in quanto si è creato subito un legame unico con Bormin e Dux (due dei personaggi a disposizione del ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Mutant Year Zero ha un film in CGI, ecco un assaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Mutant Year Mutant Year Zero: Road to Eden: film annunciato Gamesource Italia Mutant Year Zero ha un film in CGI, ecco un assaggio

Se anche voi avete apprezzato l'RPG a turni di Funcom Mutant Year Zero: Road to Eden, allora sarete felici di sapere che l'opera ha ricevuto un film in CGI ad esso dedicato, ed è già disponibile un pr ...

Mutant Year Zero: Road to Eden: film annunciato

Mutant Year Zero: Road to Eden, popolare gioco del 2018 di Funcom, riceverà un adattamento cinematografico in CGI, renderizzato con Unreal Engine. Il film verrà prodotto da Pathfinder e HaZ Films e sa ...

Se anche voi avete apprezzato l'RPG a turni di Funcom Mutant Year Zero: Road to Eden, allora sarete felici di sapere che l'opera ha ricevuto un film in CGI ad esso dedicato, ed è già disponibile un pr ...Mutant Year Zero: Road to Eden, popolare gioco del 2018 di Funcom, riceverà un adattamento cinematografico in CGI, renderizzato con Unreal Engine. Il film verrà prodotto da Pathfinder e HaZ Films e sa ...