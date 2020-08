La nave di Banksy salva 89 migranti. Sui social: "Pensavamo di non poterti volere più bene di così" (Di venerdì 28 agosto 2020) La notizia, data questa notte, è già rivale: lo street artist ha finanziato un vascello veloce con un equipaggio di attivisti Leggi su it.mashable

valigiablu : Lo street artist britannico Banksy finanzia una barca per salvare i rifugiati nel Mediterraneo > La nave è partita… - repubblica : Migranti, in azione la nave di Banksy: già salvate 89 persone nel Mediterraneo - fattoquotidiano : Migranti, 89 persone salvate nel Mediterraneo dalla nave dell’artista Banksy: la storia della “motovedetta rosa” Lo… - maynegeek : RT @perchetendenza: #Banksy: Perché come rivelato dal @guardian ha dipinto e finanziato la Louise-Michel, una nave umanitaria impegnata nel… - CarloPilurzi : RT @creuscher: Grande #Banksy. Esprime con questa nave la volontà di una buona parte della società civile europea che esiste pure, solidale… -