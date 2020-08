Kolarov, ipotesi Inter: da convincere la Roma (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Inter avrebbe lavorato alacremente per arrivare a convincere Kolarov, esterno difensivo mancino in forza alla Roma, ad accettare una offerta per passare in nerazzurro. Secondo i soliti bene informati, addirittura ci sarebbe l’ok del giocatore, ora bisognerebbe convincere la Roma. Kolarov all’Inter, l’ipotesi: cosa ne pensa la Roma Dunque Conte spingerebbe per ingaggiare il serbo, in scadenza nel 2021: doppio ruolo in campo e grande personalità nello spogliatoio, per una Inter a cui dare esperienza e competenza. Lavorando sotto traccia, l’Inter sarebbe vicinissima ad Aleksandar Kolarov, 35 anni a novembre, uomo di esperienza e ... Leggi su italiasera

italiaserait : Kolarov, ipotesi Inter: da convincere la Roma - LorenzoMolaioni : RT @Sardanapalooo: Fortunatamente, nella peggiore delle ipotesi, sarà l’ultimo anno per #Fazio, #Jesus, #Perotti e #Peres. Togliendoti ques… - _enz29 : RT @totofaz: Per un mese mi avete spaventato ?? con l’ipotesi Verthongen in funzione di chioccia per il giovane Bastoni. Ora pare si prenda… - totofaz : Per un mese mi avete spaventato ?? con l’ipotesi Verthongen in funzione di chioccia per il giovane Bastoni. Ora pare… - mr_kubra : RT @NicoSpinelli8: Arrivano conferme. Uscite pesantuccie in mezzo. Almeno 2. Possibile si stia apprecchiando la tavola ??? Kolarov, ipotesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Kolarov ipotesi Kolarov, ipotesi Inter: da convincere la Roma Italia Sera Calciomercato Roma, resta viva l’ipotesi di scambio con l’Arsenal

Calciomercato Roma, dopo l’affare Mkhitaryan restano alte le possibilità che vada in porto una nuova trattativa con l’Arsenal. L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, subentrato nel corso della scorsa ...

Calciomercato Roma, dopo l’affare Mkhitaryan restano alte le possibilità che vada in porto una nuova trattativa con l’Arsenal. L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, subentrato nel corso della scorsa ...