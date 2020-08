Juve, giallo Higuain: dice di no a tutte le offerte! Per Dzeko c'è l'ok di Ronaldo (Di venerdì 28 agosto 2020) La matassa è ingarbugliata. Tocca alla Juve cominciare a lasciare il filo giusto per sbrogliarla. E rompere così lo stallo nel triangolo tra i bianconeri, la Roma e il Napoli, che vede Edin Dzeko e ... Leggi su corrieredellosport

La matassa è ingarbugliata. Tocca alla Juve cominciare a lasciare il filo giusto per sbrogliarla. E rompere così lo stallo nel triangolo tra i bianconeri, la Roma e il Napoli, che vede Edin Dzeko e Ar ...

La maglia arancione della Juve e le tradizioni del pallone

TORINO. La Juventus in arancione - le Zebre orange? - diciamocelo, è come il Barça in rosa o la Sampdoria in nero: una blasfemia cromatica. La Caporetto della nuance, e - fatti salvi i daltonici, che ...

La maglia arancione della Juve e le tradizioni del pallone

TORINO. La Juventus in arancione - le Zebre orange? - diciamocelo, è come il Barça in rosa o la Sampdoria in nero: una blasfemia cromatica. La Caporetto della nuance, e - fatti salvi i daltonici, che ...