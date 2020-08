Giulia Calcaterra Instagram, superlativa in riva al mare: «Che statua greca!» (Di venerdì 28 agosto 2020) L’ex velina Giulia Calcaterra è una nota influencer su Instagram. Il suo profilo social conta oltre 933 mila followers, i quali ogni giorno seguono le sue mille avventure. Per questa estate 2020 Giulia ha scelto come meta delle sue vacanza la Sardegna. Poche ore fa ha postato uno scatto in bianco e nero molto interessante. I suoi numerosi ammiratori sono rimasti completamente ipnotizzati dal suo fisico perfetto. L’ex velina in costume è qualcosa di indescrivibile. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Questa volta la fantasia dei suoi ammiratori si è davvero superata. Leggi anche –> Giulia Calcaterra Instagram, fisico statuario e sguardo ipnotico: ... Leggi su urbanpost

pupapeligrosa : @c4gotto Amo se vuoi veramente schiattare prova Giulia Calcaterra -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Calcaterra Giulia Calcaterra, il lato b dell'ex velina fa sognare: così infiamma il... CheNews.it Capo Miseno, fuochi d'artificio dalla barca: la scogliera va in fiamme

Capo Miseno, follia in barca: accende i fuochi d'artificio e appicca un incendio Una scena che ha dell'incredibile ripresa a Capo Miseno, uno dei luoghi balneari più noti della zona Flegrea: persone i ...

Da Arisa ad Ambra Angiolini (e Allegri), i vip hanno voglia di fare "pazzie"

La reclusione forzata da quarantena sembra aver liberato la voglia di emozioni forti. Sarà per questo che, in questa calda e strana estate pandemica, molti vip hanno deciso di cimentarsi in sport ed e ...

Capo Miseno, follia in barca: accende i fuochi d'artificio e appicca un incendio Una scena che ha dell'incredibile ripresa a Capo Miseno, uno dei luoghi balneari più noti della zona Flegrea: persone i ...La reclusione forzata da quarantena sembra aver liberato la voglia di emozioni forti. Sarà per questo che, in questa calda e strana estate pandemica, molti vip hanno deciso di cimentarsi in sport ed e ...