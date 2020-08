Giappone, il premier Shinzo Abe: “Mi dimetto per problemi di salute” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il premier Giapponese Shinzo Abe annuncerà oggi nel corso di una conferenza stampa le dimissioni da primo ministro per motivi di salute. Abe è affetto da una rettocolite ulcerosa che lo aveva già costretto alle dimissioni nel 2005-2006. I media locali riferiscono come stia incontrando diversi funzionari del governo nel quartier generale del suo partito. I timori per la salute di Abe, che si rincorrono da quest’estate, si sono intensificati questo mese, quando si è recato in ospedale a Tokyo per due settimane consecutive per non precisati controlli medici. È atteso che il premier fornisca i dettagli in una conferenza stampa che dovrebbe tenersi oggi. Proprio lo scorso 24 agosto Abe era diventato il premier Giapponese più longevo di sempre, ... Leggi su ilfattoquotidiano

