Dall’ospedale parla Eliana Michelazzo positiva al covid19: “Ho sangue in gola” (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono ore di attesa e di grande ansia quelle che Eliana Michelazzo sta vivendo. Leggiamo, e speriamo di aver capito male, che la Michelazzo si trova al pronto soccorso, sarebbe alquanto bizzarro, essendo lei positiva al covid 19. Ma si sa, quando le notizie si rincorrono, le imprecisioni non mancano. In ogni caso, dall’ospedale in cui la Michelazzo si trova ( potrebbe trattarsi di un ospedale covid, per cui anche il pronto soccorso potrebbe essere riservato a chi è già contagiato) ha rilasciato delle brevi dichiarazioni all’Adnkronos, spiegando che cosa è successo. Nelle ultime ore a quanto pare, dopo l’esito del tampone, le sue condizioni di salute sono peggiorate tanto che questa notte ha dovuto chiamare un’ambulanza, per chiedere ... Leggi su ultimenotizieflash

occhio_notizie : Briatore parla dall'ospedale - rombi_ti : RT @DeSantis1948: Flavio Briatore parla dall’ospedale e prova a ridimensionare: “Ho una prostatite forte. Il covid? Può darsi che sia posit… - MalangoneMario : RT @DeSantis1948: Flavio Briatore parla dall’ospedale e prova a ridimensionare: “Ho una prostatite forte. Il covid? Può darsi che sia posit… - LBeddini : Per un negazionista, 'può darsi' non può che essere una conferma. Briatore parla dall’ospedale: 'Ho solo una prost… - IlContiAndrea : RT @FQMagazineit: Flavio Briatore parla dall’ospedale e prova a ridimensionare: “Ho una prostatite forte. Il covid? Può darsi che sia posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’ospedale parla Aggioirnamenti dati Epidemia Coronavirus in Umbria www.quotidianodellumbria.it