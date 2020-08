Cusano, urla in stazione e tenta di rubare la pistola ai carabinieri: arrestato (Di venerdì 28 agosto 2020) Dà fuori di matto in stazione a Cusano Milanino. Con urla e schiamazzi, qualcuno allerta i carabinieri che arrivano. Ma lui non ne vuole sapere e tenta di rubare la pistola d’ordinanza ai militari. Nottata movimentata attorno allo scalo ferroviario di Cusano-Cormano. Dalla parte dell’ingresso cusanese, un 46enne inizia a urlare. Gli schiamazzi si fanno … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

