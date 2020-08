Controesodo, Coldiretti/Ixè: al rientro 21 milioni di italiani (Di venerdì 28 agosto 2020) Si conclude il rientro per i 21,1 milioni di italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto dell’estate 2020, in calo dell’11% rispetto allo scorso anno a causa dell’emergenza coronavirus. E’ quanto emerge dal bilancio Coldiretti/Ixè, diffuso in occasione dell’ultimo weekend del mese di agosto da bollino rosso per il Controesodo. Con l’emergenza sanitaria che ha ritardato le partenze si è consolidata quest’anno – sottolinea la Coldiretti – l’abitudine tutta nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto che è stato di gran lunga il più gettonato dell’estate ma anche quello che ha fatto segnare il calo minore delle presenze ... Leggi su meteoweb.eu

alcinx : RT @coldiretti: Controesodo, Coldiretti: souvenir del gusto per 1 italiano su 2. Rientrato a casa il 73% dei vacanzieri - savonanews : Controesodo, Coldiretti: 'I souvenir del gusto sono i preferiti delle vacanze 2020' - laDiscussioneQ : L’estate dei problemi. Coldiretti: controesodo, ferie finite. Citta d’arte in crisi, bene i borghi… - PicenoTime : Coldiretti: controesodo, souvenir del gusto (tipico) per un italiano su due - silvanobrescian : RT @coldiretti: Controesodo, Coldiretti: souvenir del gusto per 1 italiano su 2. Rientrato a casa il 73% dei vacanzieri -

Ultime Notizie dalla rete : Controesodo Coldiretti Controesodo, Coldiretti/Ixè: al rientro 21 milioni di italiani Meteo Web Controesodo, Coldiretti: "I souvenir del gusto sono i preferiti delle vacanze 2020"

Quasi un italiano su 2 (49%) in vacanza acquista prodotti tipici come souvenir, che si classificano come i preferiti nell’estate 2020: al rientro dalla Liguria non possono mancare pesto, acciughe sott ...

Vacanze: Coldiretti/Ixe’, -25% spesa italiani, crolla a 588 euro

La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive crolla a 588 euro per persona con un calo del 25% rispetto allo scorso anno per effetto di ferie piu’ brevi, meno lontane e dedicate sopratt ...

Quasi un italiano su 2 (49%) in vacanza acquista prodotti tipici come souvenir, che si classificano come i preferiti nell’estate 2020: al rientro dalla Liguria non possono mancare pesto, acciughe sott ...La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive crolla a 588 euro per persona con un calo del 25% rispetto allo scorso anno per effetto di ferie piu’ brevi, meno lontane e dedicate sopratt ...