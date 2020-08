"Con loro il distanziamento c'è per forza". Salvini sfregia Zingaretti e Giani: da quanti dem sono stati "accolti", cifre da ridere (Di venerdì 28 agosto 2020) Matteo Salvini sfregia ancora il Partito democratico. Il leader della Lega sembra ormai convinto di una vittoria del centrodestra in Toscana. Il motivo? Presto detto: "Ieri sera ad Orbetello abbiamo dovuto contingentare gli ingressi in piazza, abbiamo fatto entrare 500 persone e il resto sono rimaste fuori. Quando ci sono andati Eugenio Giani e Nicola Zingaretti erano in 15, c'era un distanziamento sociale enorme, anzi il distanziamento sociale lo fanno loro". La folla che ha accolto l'ex ministro durante il tour elettorale si è riproposta anche a Sapri, tanto che il diretto interessato ha ammesso: "Grazie, mi sono davvero commosso" e i videno non ... Leggi su liberoquotidiano

Inizialmente si facevano ai ricoverati per Covid-19 e al personale sanitario con sintomi. C’era il problema dei laboratori che li processassero, poi dei reagenti. Ne sa qualcosa Bergamo, la provincia ...

