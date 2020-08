Cobra Kai: il sequel di Karate Kid “ha il suo equilibrio” e arriva su Netflix (Di venerdì 28 agosto 2020) Cobra Kai, sequel a episodi di Karate Kid, passa da YouTube a Netflix: dal 28 agosto sono disponibili sulla piattaforma le prime due stagioni; riscopriamole in attesa della terza, ambientata in Giappone, prevista per il 2021. Ricordate l'episodio numero 22 dell'ottava stagione di How I met your mother? In "The Bro Mitzvah", Ted e Marshall organizzano l'addio al celibato di Barney. Il clou della serata è l'incontro con Ralph Macchio, interprete di Daniel LaRusso, protagonista di Karate Kid, che il festeggiato ha sempre detestato, seguito da quello con William Zabka, ovvero Johnny Lawrence, allievo della scuola Cobra Kai. Per Barney Johnny è sempre stato il vero eroe del film. Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald hanno preso appunti: nel 2018 hanno infatti portato su ... Leggi su movieplayer

adxxiia : FINALLY COBRA KAI SHSJHS MARKINTON ?????????????? - RedCapes_it : Cobra Kai – Le prime 2 stagioni sono ora disponibili su Netflix - zazoomblog : «Cobra Kai» su Netflix: uscita trama e cast della serie sequel di «Karate Kid» - #«Cobra #Netflix: #uscita #trama - GQitalia : Ormai è questione di ore :) Ecco cosa aspettarsi dal ritorno di Ralph Macchio nei panni di Daniel LaRusso - donno_stefano : RT @MangaForevernet: ? Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues - il trailer ? ? -