Ciclismo, prova in linea femminile juniores Europei 2020: classifica e ordine d’arrivo, oro Eleonora Gasparrini (Di venerdì 28 agosto 2020) La classifica e l’ordine d’arrivo della prova in linea femminile juniores agli Europei 2020 di Ciclismo. A vincere la gara in programma venerdì 28 agosto è una super Eleonora Gasparrini, che riesce a trionfare in volata al termine dei cinque giri del circuito intorno a Plouay. L’oro va dunque all’azzurra ed è l’ennesima medaglia per la nostra Italbici, mentre il secondo posto e dunque l’argento sono appannaggio della belga Vanhove che precede la connazionale Declercq bronzo. Ecco la classifica della prova in linea: 1 Gasparrini (ITA) 2 Vanhove (BEL) 3 Declercq (BEL) IN ... Leggi su sportface

