Calciomercato Napoli, escluso il prestito per Hirving Lozano (Di venerdì 28 agosto 2020) Il giornalista della Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione sportiva Fuorigioco, programma in onda sulla emittente Televomero. “Nell’incontro tra Mino Raiola e Aurelio De Laurnetiis, il potente procuratore non ha parlato di Federico Bernardeschi. L’agente è troppo scaltro per non capire che si tratta di un affare impossibile per gli azzurri a causa del costo dell’operazione e anche per la solita questione legata ai diritti di immagine”. “Mino Raiola e Aurelio De Laurentiis hanno parlato di Hirving Lozano. Il presidente del club azzurro ha detto che il messicano non andrà in prestito. Il calciatore o andrà via a titolo definitivo oppure resterà in Campania. Il ... Leggi su calciomercato.napoli

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Sono scaduti oggi i termini per le offerte tassativamente vincolanti dei fondi di investimento interessati alla media company della Lega Serie A che verrà creata per la gesti ...

Il Napoli si diverte in amichevole con i tifosi

Castel di Sangro - A suo modo è stato un evento, visto che in Italia non si giocava una partita a porte aperte dal lontanissimo 4 febbraio: Spezia-Pescara. La gioia di rompere il ghiaccio è toccata ai ...

