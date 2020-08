Briatore positivo al coronavirus: domani sarà dimesso dall’ospedale San Raffaele (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore è risultato positivo al coronavirus ed è stato ricoverato in ospedale per tenere sottocontrollo la situazione. Arrivano buone notizie per l’imprenditore italiano: Briatore verrà dimesso domani dal San Raffaele di Milano. “L’IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positivita’ al coronavirus SARS-Cov-2″, si legge in una nota del nosocomio.L'articolo Briatore positivo al ... Leggi su sportfair

