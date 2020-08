Avellino, grave incidente in bici: bambino di 9 anni è in coma (Di venerdì 28 agosto 2020) Il bambino ha perso il controllo della sua bicicletta ed ha impattato contro un muro. Prima è stato portato all’ospedale di Avellino, poi il trasferimento a Napoli Fonte PixabayBrutto incidente per un bambino avellinese di 9 anni che nel pomeriggio di giovedì 27 agosto si è schiantato contro un muro mentre era in sella alla sua bicicletta. Visto l’impatto notevole è stato prontamente soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino. Il quadro medico per niente rassicurante ha poi reso necessario il trasferimento al Santobono di Napoli dove sta lottando tra la vita e la morte. Secondo le informazioni ... Leggi su chenews

