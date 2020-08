A Roma non serve il sottosegretario. La Raggi rilancia i poteri speciali. Il Pd si sveglia e prova ad intestarsi questa battaglia. Ma la sindaca chiede più autonomia da 4 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) Alla fine anche il Pd sembra aver capito che a Roma servono i “poteri speciali”. Peccato che l’illuminazione sia arrivata di punto e in bianco, accompagnata da indiscrezioni secondo cui a Palazzo Chigi si starebbe pensando ad un sottosegretariato a Roma Capitale. Più che una proposta concreta quella dei dem sembra una frecciatina alla sindaca Virginia Raggi, fresca di ritorno dalle vacanze e pronta più che mai a guardare alle future elezioni per le quali ha già manifestato l’intenzione di ricandidarsi. “Penso che talvolta non si stia sul piano della realtà e si continui a parlare di giochini di palazzo, accordicchi da vecchia politica” è la premessa della Raggi al suo ragionamento che la porta a ... Leggi su lanotiziagiornale

