Ufficiale: Juan Hernández al Sabadell (Di giovedì 27 agosto 2020) Il club del Sabadell ha annunciato, tramite Twitter, l’arrivo dell’esterno Juan Hernández in prestito dal Celta fino alla fine della stagione. @JuanHdez 17, arlequinat! “Estic molt content de poder formar part d’aquest gran club que torna a @LaLiga“. “Tinc moltes ganes i il·lusió de començar a treballar amb el míster i els nous companys”. https://t.co/Q6SdV728WL#5000Arlequinats #SentlOrgullArlequinat pic.twitter.com/E5bI9nRHVr — CE Sabadell (@CESabadell) August 27, 2020 Foto: Twitter L'articolo Ufficiale: Juan Hernández al Sabadell proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Appena quattro giorni fa, al fischio finale di Orsato, si è chiusa la stagione 2019/2020 della Champions League. Un'annata atipica, cominciata a fine giugno del 2019 con i preliminari e conclusa nell' ...

Gli stretti legami tra re Juan Carlos I e i governanti del Golfo Persico

L'annuncio della Casa Reale spagnola sul viaggio di re Juan Carlos I negli Emirati Arabi Uniti non è stato accolto con sorpresa. Nonostante settimane di specula ...

