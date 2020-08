TECNOLOGIA: LA VR AIUTA I GIOVANI A RILASSARE LA MENTE. (Di giovedì 27 agosto 2020) Sebbene l'attuale consenso imponga che l'interazione con gli schermi vicino al momento di coricarsi comprometta sia la latenza del sonno che la qualità, un nuovo studio pubblicato sulla rivista accademica Sleep indica che non tutta l'elettronica basata su schermo è oltre il limite quando si tratta di ottenere un sonno riposante.Nello studio, 29 studenti delle scuole superiori (10 dei quali avevano problemi di sonno), di età compresa tra 16 e 18 anni, sono stati collegati a un polisonnografo per due notti per valutare il loro sonno. Nella notte di riferimento, si sono impegnati in 20 minuti di attività leggera, come leggere un libro, prima di andare a dormire, mentre l'altra sera hanno eseguito 20 minuti di respirazione lenta mentre sperimentavano un rilassante ambiente di realtà virtuale (VR).Secondo gli autori, i risultati preliminari ... Leggi su eyesbio

GabriellaDePont : RT @GabriellaDePont: Un nuovo rapporto tra essere umano e macchina nel quale la #Tecnologia aumenta le capacità umane e aiuta a generare un… - GianlucaMartalo : La tecnologia aiuta se non soffoca. Usiamola bene. #bene #tecnologia - AmazonFCGianluk : Ecco lo stacker!!! ?? E' un macchinario che impila le ceste... Una delle cose che più mi affascina del mio lavoro è… - FabrizioMaretti : @ArabaFenice1078 Anche io ho i tuoi stessi sentimenti e per fortuna che la tecnologia videochiamata ci aiuta! La lo… - bizcommunityit : Facebook aiuta le start up che puntano sull'eComnmerce #startup -

Ultime Notizie dalla rete : TECNOLOGIA AIUTA Lavorare da casa: quando la tecnologia ci aiuta a guadagnare Il Nuovo Terraglio Digital economy, in 7 archetipi la ricetta per i Governi di tutto il mondo

La maggior parte delle persone concorda sul fatto che la tecnologia digitale ha svolto un ruolo cruciale nel mantenere la società funzionante durante la pandemia del Covid-19. Inoltre, il settore Ict ...

ASUS ROG Swift 360Hz: il monitor gaming "più veloce al mondo" in Italia a settembre

ASUS e NVIDIA annunciano l'arrivo sul mercato italiano di ROG Swift 360Hz, monitor da gioco - "il più veloce al mondo", dice l'azienda - presentato lo scorso gennaio all'ultima edizione del CES di Las ...

La maggior parte delle persone concorda sul fatto che la tecnologia digitale ha svolto un ruolo cruciale nel mantenere la società funzionante durante la pandemia del Covid-19. Inoltre, il settore Ict ...ASUS e NVIDIA annunciano l'arrivo sul mercato italiano di ROG Swift 360Hz, monitor da gioco - "il più veloce al mondo", dice l'azienda - presentato lo scorso gennaio all'ultima edizione del CES di Las ...