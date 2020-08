Pedro: «La Roma mi ha convinto perché è un grande club» (Di giovedì 27 agosto 2020) Pedro, nuovo giocatore della Roma, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Ecco una parte delle sue dichiarazioni Pedro, nuovo giocatore della Roma, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Ecco una parte delle sue dichiarazioni: «Quando arrivi in un nuovo club vuoi vincere ancora. Capisco che sia difficile, ma non impossibile. Ho sempre ambizioni molto alte. Capisco che vincere sia una grande sfida per tutti. La Roma mi ha convinto perché è un grande club, è una squadra che migliora, in pochi anni può crescere molto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : I dettagli sull'arrivo di Pedro in giallorosso ?????? ?? - OfficialASRoma : ?? Registrati gratuitamente a Roma TV+ per il video della prima intervista di Pedro in giallorosso #ASRoma - PagineRomaniste : LIVE - Raduno #ASRoma, #Pedro uno dei primi ad arrivare. C'è anche #Pellegrini - Corona95Matteo : Inizia la nuova stagione della #Roma. Nella giornata odierna verranno effettuati i tamponi, domani partono gli alle… - ReteSport : Inizia la nuova stagione della #Roma. Nella giornata odierna verranno effettuati i tamponi, domani partono gli alle… -