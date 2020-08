Pane cotto con materiali tossici: sigilli a un forno di Napoli (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – forno alimentato da cassette di legno della frutta e pedane da imballaggio usate, gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Ambientale sequestrano l’attività di piazza Magherita a Chiaiano, quartiere a nord di Napoli. La titolare dell’esercizio alimentare gestiva in proprio un forno con annesso laboratorio di panificazione dove esercitava la vendita al pubblico. Nelle attività di controllo gli Agenti hanno riscontrato che per la cottura venivano utilizzati materiali altamente tossici. Il forno, infatti, era alimentato dalla combustione di cassette di legno della frutta e pedane da imballaggio usate. L’uso di questi materiali, intrisi di sostanze pericolose a causa ... Leggi su anteprima24

