Pandemia, una quotidiana ossessione (Di giovedì 27 agosto 2020) I numeri della Pandemia sono una quotidiana ossessione alla quale, inevitabilmente, ci sottoponiamo tutti i giorni, intorno alle 18.00. Si parla di gente che torna dalle vacanze, si indicano alcuni paesi a rischio, si propongono tamponi a quanti scendono a Civitavecchia dai traghetti che vengono dalla Sardegna. Dobbiamo solo augurarci che arrivi presto il vaccino ed è quanto si augura il Presidente dell'America, Trump, il quale a novembre ha le elezioni e, se trovassero il vaccino contro il coronavirus, è come se avesse vinto. Trump o non Trump, sarebbe importante poterci difendere. Leggi su liberoquotidiano

"I (non) controlli in aeroporto, quarantena e tampone: il mio ritorno dalle vacanze in Grecia"

No, non è stata una vacanza come tutte le altre. Di fatto il tarlo del Coronavirus è stato presente fin dall’inizio delle ferie. Eppure, quando abbiamo cominciato a pensare a come trascorrere le nostr ...

