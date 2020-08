"Nessuna regione a contagio zero". Il coronavirus si diffonde a macchia d'olio: salgono ancora i casi (Di giovedì 27 agosto 2020) Crescono ancora i nuovi casi di coronavirus. Nella giornata di giovedì 27 agosto il bollettino registra 1.411 i nuovi casi (ieri erano stati 1.367). Un incremento che porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 263.949. Calano invece i decessi (oggi 5 rispetto ai 13 di ieri). Così il numero delle vittime sale quindi a 35.463. Il totale degli attualmente positivi è di 21.932, di questi 1.131 sono ricoverati con sintomi, 67 sono in terapia intensiva (ieri erano 69) e 20.734 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 94.024 (ieri erano 93.529) per un totale di 8.313.445. A preoccupare maggiormente delle cifre diffuse dalla Protezione civile è che Nessuna regione sembra essere ... Leggi su liberoquotidiano

