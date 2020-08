La candidata di Fratelli d’Italia e il ‘virus programmato’ (con tanto di untore ad hoc) per ‘punire’ Briatore (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel 1984 uscì il primo capitolo della saga di Terminator. Forse suggestionata dalla trama di quel capolavoro firmato da James Cameron, la candidata sindaco di Fratelli d’Italia a Latiano (in provincia di Brindisi) ha prodotto una clamorosa ricostruzione dietro il contagio di Flavio Briatore. Lei si chiama Teodora Tiziana Rizzo e sostiene – ribadendo che si tratta solo di un’ipotesi a cui tende a credere – che ci siano dei lati oscuri dietro la positività al Coronavirus dell’imprenditore. Non tanto sull’effettiva infezione, ma sulle modalità in cui essa è avvenuta. LEGGI ANCHE > Il tempismo di Paola Ferrari che si è detta «convinta che Briatore non sia positivo al Covid». Lei si difende: «Ero ironica» ... Leggi su giornalettismo

