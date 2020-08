Giovanna e Sammy tornano a Uomini e Donne: lite di fuoco (Di giovedì 27 agosto 2020) Giovedì 27 agosto sono iniziate le registrazioni delle nuove puntate del dating show di Canale 5 Uomini e Donne. Abbandonata la doppia formula del Trono Classico e Trono Over, Maria De Filippi ha optato per una nuova versione, dove dame e cavalieri si mischieranno a tronisti e corteggiatrici. Tra i protagonisti presenti oggi in studio … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

blogtivvu : 'Non sei Chiara Ferragni!', volano stracci tra Sammy Hassan e Giovanna Abate a Uomini e Donne ????? ???????????? Trov… - zazoomblog : “Non sei Chiara Ferragni!” volano stracci tra Sammy Hassan e Giovanna Abate: il confronto degli ex di Uomini e Donn… - Methamorphose30 : RT @youhungon: Giovanna ha fatto polemica e litigato con Sammy perché al muro c'era una foto del battesimo del figlio D E L F I G L I O do… - blogtivvu : 'Non sei Chiara Ferragni!', volano stracci tra Sammy Hassan e Giovanna Abate: il confronto degli ex di Uomini e Don… - MondoTV241 : Cosa ne pensate di questo confronto? #giovannaabate #sammyhassan #uominiedonne -