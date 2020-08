Fontana: “Dobbiamo convivere con il virus. Bisogna ridurre la burocrazia in questo Paese, procedure snelle per tornare a vivere” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Bisogna cercare di rendere più semplice la vita in questo Paese. Bisogna cercare di ridurre la burocrazia. Per anni questo è stato un invito dal sapore quasi solo politico ma adesso non è più così. È un invito al governo che ha un sapore di necessità. Se vogliamo ridare spazio a tutte le iniziative che si rivolgono alla pubblica amministrazione dobbiamo ripartire proprio da questa semplificazione. Non dobbiamo sottrarre al lavoro tempo perso per procedure amministrative inutili”. Così Attilio Fontana, governatore della Lombardia in occasione della conferenza stampa di presentazione del 70° Gran Premio di Monza. L'articolo Fontana: ... Leggi su ilfattoquotidiano

